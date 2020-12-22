Американский журналист: правительству США постоянно нужен внешний враг

Отмечается, что под рестрикции Вашингтона попали 45 российских предприятий. Действия американских властей не удивили Вароли, поскольку они, по его словам, никак не могут перестать искать врагов, и Россия, наравне с Тегераном и Поднебесной, — в первых рядах.

«Это многое говорит о нашем правительстве, которому постоянно нужен внешний враг, нужно видеть в ком-то угрозу. <…> Если будет „опасность“, им (американским чиновникам — прим. ред.) будет, с чем бороться, а значит, ради чего существовать и за что получать зарплату», — разъяснил собеседник издания.