Американский журнал поместил на обложку Путина и назвал его Владом Великим

Американский журнал Newsmax поместил на обложку нового номера Владимира Путина и назвал его Владом Великим и властелином мира. Описание декабрьского номера представлено на сайте журнала.

Обложка с Путиным появилась в декабрьском номере. На снимке президент изображен на фоне герба России. В руках он держит бокал шампанского и смотрит в сторону. Рядом с лицом президента надпись: Vlad The Great. А ниже сказано: «Путин становится властелином мира».

Источник фото: newsmax.com

Авторы статьи назвали российского лидера «самым могущественным человеком в мире, который всегда получает желаемое».

Декабрьский выпуск журнала посвящен переговорам Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Вторая очная встреча глав государств состоялась 7 декабря в формате телемоста. Президенты беседовали два часа. Главной темой переговоров стала Украина. Кремль охарактеризовал разговор как откровенный и деловой. В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что «Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины».