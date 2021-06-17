Американский стиль. Путин объяснил, почему Байден так часто путается

Российский президент Владимир Путин заявил, что образ американского лидера Джо Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным. По его словам, Байден что-то путает иногда не потому, что память плохая. Все дело в том, что американцы считают, что нет ничего важнее их самих.

«То, что он там что-то путает иногда. У него пресс-секретарь красивая женщина, сама все время путает чего-то. Это не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая. Когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом внимание. А американцы считают, что нет ничего важнее их самих», — передал RT слова Путина.

Президент отметил, что у американцев просто стиль такой — считать себя важнее остальных. Путин также признался, что считает своего американского коллегу профессионалом, добавив, что с ним «нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить».

По словам главы государства, Байден понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно. Российский президент выразил надежду, что его коллеге «дадут спокойно работать».