Американский сенатор призвал к сотрудничеству с Кубой для противодействия Москве

Лихи заметил, что нынешние действия Штатов в отношении Острова Свободы мало чем отличаются от прежнего провального курса по убеждению кубинцев свергнуть власть.

«А тем временем русские охотно заполняют образовавшийся вакуум, только на этот раз он находится в 140 км от Флориды», — обратил внимание сенатор, имея в виду визит российского премьера Дмитрия Медведева в Гавану в начале октября.

Политик раскритиковал хозяина Белого дома Дональда Трампа за его позицию по Гаване. По мнению сенатора, с одной стороны президент США ужесточает политику в отношении Кубы, а с другой — восхваляет иностранных «диктаторов». В частности, речь идет о лидерах Саудовской Аравии, Филиппин, России, Китая и Египта.