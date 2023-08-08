Власть 08 августа 2023, 14:09 Американский радиоведущий заявил, что Россия поставила Украине шах и мат Журналист из США Никсон: Украине уже ничего не поможет выиграть РИА «Новости»

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Все слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении утраченных территорий не имеют никаких оснований под собой. Ведь Украина уже близка к краху. Такое мнение высказал американский радиоведущий Гарланд Никсон во время эфира на своем YouTube-канале.

«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма — это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», — заявил он, комментируя выступление украинского лидера.

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По словам радиоведущего, российские флот и авиация являются одними из лучших в мере. Украина не располагает подобными силами, поэтому у нее нет шансов победить. Никсон считает, что американские истребители F-16 никак не помогут ВСУ.

«Русские поставили Украине шах и мат», — заключил журналист.

Украинская армия начала контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском, Запорожском направлениях 4 июня 2023 года. Военные понесли большие потери, многие солдаты получили ранения.