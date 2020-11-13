Американский генерал исключил перезагрузку отношений РФ и США при Байдене

«Дни.ру» отметили слова Ходжеса о том, что Украина должна быть частью системы по сдерживанию России в Европе. Команде Байдена это ясно, поэтому перезагрузка отношений с РФ исключена и Штаты будут вести с Россией диалог исключительно с позиции силы. При это генерал пообещал, что в Грузии и на Украине продолжится поддержка прозападных режимов.