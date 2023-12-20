Власть 20 декабря 2023, 06:52 Американские журналисты назвали 2023 год триумфальным для Путина WP: Путин завершит 2023 год на триумфальной ноте в связи с успехами СВО Пресс-служба Кремля

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В то время как Украина осталась без помощи Запада, в России воцарилось праздничное предновогоднее настроение. Завершение 2023 года станет для президента Владимира Путина триумфальным, заявила обозреватель газеты The Washington Post Франческа Эбель.

«Президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — объявила она.

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Американская журналистка подвел итоги года. Киевский режим не смог добиться дополнительной помощи. Из-за неудачного контрнаступления остановились денежные потоки из США и Евросоюза. Франческа Эбель назвала ситуацию на поле боя для Вооруженных сил Украины патовой, ведь Россия, по ее подсчетам, удержала за собой 30% ранее принадлежавшей соседней стране территории.

Она заявила, что сменился тон официальных выступлений Владимира Путина. Если в начале спецоперации он обращался к россиянам с напряжением в голосе, то теперь, на прямой линии, много шутил. Кроме того, президент возобновил международные поездки, посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер объявил Владимира Путина геополитическим победителем уходящего года. Россия, по словам журналиста, устояла под напором санкций и достигла успехов на поле боя.