Американские СМИ создали вброс о покупке Россией иранских беспилотников

Американские СМИ искусственно создали тему покупки Россией иранских беспилотников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что вопрос о БПЛА не стоит на повестке встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахияна.

«Мы считаем, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ, в том числе со стороны The Washington Post искусственно раскручивалась», — заявила Захарова на брифинге.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросом публикацию The Washington Post о покупке иранских беспилотников. Он обратил внимание, что издание в последнее время публикует много недостоверной информации, написали «Известия».

В июле помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не обсуждал покупку иранских беспилотников ни с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, ни с президентом республики Ибрахимом Раиси.