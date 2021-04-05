В Министерстве иностранных дел России заявили, что санкционная политика США ставит под сомнение надежность доллара как основной валюты. Реакцией на необоснованные ограничительные меры в некоторых странах стало создание альтернативных механизмов взаиморасчетов.

Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных ограничительных мер ставят под сомнение надежность и удобство применения американской денежной единицы как приоритетной валюты контракта», — заявил он.

Панкин отметил, что ограничительные меры в отношении некоторых стран стали поводом задуматься о создании альтернативных способ проведения транзакций, чтобы минимизировать риски и экономические потери.

«В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки», — добавил замминистра МИД РФ.

При этом при дедолларизации в России, по словам Панкина, не планируют запрещать использование американской валюты. В стране лишь создают экономически выгодные условия для использования других валют.