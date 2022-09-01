Посольство США допустило, что дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым | 360°

Власть 01 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Посольство США допустило, что дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым Дипломаты США могут посетить церемонию прощания с Горбачевым при получении приглашения Источник фото: РИА "Новости"

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Американское посольство рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Пока же у дипломатов нет информации на этот счет. Об этом заявили представители американской дипмиссии в Москве РИА «Новости».

Президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. Церемония прощания состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы.

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