Посольство США допустило, что дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым | 360°

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Посольство США допустило, что дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым

Дипломаты США могут посетить церемонию прощания с Горбачевым при получении приглашения

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Американское посольство рассмотрит возможность посетить церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Пока же у дипломатов нет информации на этот счет. Об этом заявили представители американской дипмиссии в Москве РИА «Новости».

«Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим», — сказал собеседник агентства.

Дипломаты напомнили, что президент США Джо Байден ранее выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева. Американский лидер назвал первого президента СССР человеком выдающихся взглядов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что администрации президента США пока нечего сказать в контексте возможной отправки американского делегата на похороны Горбачева в Россию.

Президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни. Церемония прощания состоится 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы.

Умер Михаил Горбачев

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