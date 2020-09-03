Американист высказался о выходе США из ВОЗ

Специалист напомнил, что Вашингтон игнорирует международные организации, если это ему выгодно. В случае с ВОЗ американские партнеры действует в таком же духе.

«Им выгодно обвинить сейчас ВОЗ в своей полной некомпетентности в отношении борьбы с коронавирусом, вот и все», — обозначил собеседник информагентства.