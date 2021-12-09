Американист высказался о переговорах Путина и Байдена

Американист Владимир Васильев обсудил с «ПолитЭкспертом» прошедшие переговоры президентов России и США, в ходе которых Владимир Путин обозначил Джо Байдену красные линии, пересечение которых Западом вынудит Москву «показать зубы».

Васильев напомнил, что красные линии были обозначены Путиным еще в ходе женевской встречи, которая состоялась в середине июня. Речь идет о продвижении НАТО на восток и размещении наступательного вооружения на территории государств, которые находятся на границе с РФ.

Прокомментировал специалист и украинский кризис.

«Россия сегодня заинтересована в скорейшем запуске „СП-2“. Если что-то и может отрезвить сегодня Украину, так это ситуация с российским газопроводом, когда станет ясно, что Киев как транзитер для газа больше не нужен. Это серьезнейший подрыв экономического положения Незалежной», — подчеркнул собеседник издания.