Американист усомнился в шансах Пенса составить конкуренцию Байдену на выборах

Ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН Константин Блохин обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что Республиканская партия США может выдвинуть Майка Пенса в качестве своего кандидата на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

По мнению Блохина, сейчас среди республиканцев нет никого, кто смог бы тягаться по уровню харизмы с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«Ни Пенс, ни какие-то сенаторы, которые десятилетиями пытаются штурмовать Олимп, например, сенатор США от штата Флорида Марко Рубио или сенатор США от штата Техас Тед Круз и так далее», — подчеркнул американист.

По его словам, в первую очередь демократы остерегаются не Пенса, а Трампа. Поэтому Демократическая партия рассматривает кандидатуру Пенса как более удобный для себя вариант.

«Все мы прекрасно помним, как Трамп пытался изменить и внутриполитическую, и внешнеполитическую траекторию в США, а также то, к чему это привело», — напомнил собеседник издания.