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    13 ноября 2020, 21:56

    Американист усомнился в победе Трампа, несмотря на аннулирование голосов в Пенсильвании

    Артур Блянихов

    Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что апелляционный суд Пенсильвании запретил учитывать часть присланных по почте бюллетеней из-за иска Дональда Трампа.

    «Вряд ли это повлияет на конечный результат», — предположил американист.

    Он объяснил аннулирование голосов в Пенсильвании тем, что часть бюллетеней была получена с нарушениями, без предоставления нужных документов.

    Отмечается, что это небольшое число голосов. При этом, по мнению специалиста, у Трампа остаются теоретические шансы на победу, поскольку подсчет ведется еще в четырех штатах.

    «Но Трампу, чтобы набрать необходимое количество, нужно во всех четырех штатах добиться победы. Это малореально. В каком-то одном может получить выборщиков. Но этого будет недостаточно для победы», — заключил собеседник информагентства.