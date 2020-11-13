Американист усомнился в победе Трампа, несмотря на аннулирование голосов в Пенсильвании
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что апелляционный суд Пенсильвании запретил учитывать часть присланных по почте бюллетеней из-за иска Дональда Трампа.
«Вряд ли это повлияет на конечный результат», — предположил американист.
Он объяснил аннулирование голосов в Пенсильвании тем, что часть бюллетеней была получена с нарушениями, без предоставления нужных документов.
Отмечается, что это небольшое число голосов. При этом, по мнению специалиста, у Трампа остаются теоретические шансы на победу, поскольку подсчет ведется еще в четырех штатах.
«Но Трампу, чтобы набрать необходимое количество, нужно во всех четырех штатах добиться победы. Это малореально. В каком-то одном может получить выборщиков. Но этого будет недостаточно для победы», — заключил собеседник информагентства.