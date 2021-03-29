Американист указал на сдвиг географии информационной войны против РФ
Американист Рафаэль Ордуханян заметил, что методы дезинформационной войны против России не меняются, сдвигается лишь ее география. Специалиста процитировала «Политика сегодня».
Отмечается, что американские СМИ сообщили о попытке РФ «расшатать» внутреннюю ситуацию в Штатах через правозащитную организацию Eliminating Barriers for the Liberation of Africa («устранение барьеров на пути освобождения Африки»).
Ордуханян заметил, что сейчас Россия очень активна на африканском континенте, поэтому Штаты пытаются и там затеять свою игру, создавая провокации с нуля.
«Африка — это континент будущего, а получить контроль над ее самой большой страной [Нигерией] — дорогого стоит», — приводит слова эксперта ИА Nation News.