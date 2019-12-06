Американист: Трамп не в состоянии уладить проблему с визами для официальных делегаций из РФ

«Искусственная проблема»: Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз российским дипломатам Подробнее

Специалист выразил уверенность, что Трамп не сможет помочь в этой проблеме, поскольку вопрос с визами решается на базе бюрократии и Государственного департамента США. По его словам, хозяин Белого дома свои обещанием выказал готовность к диалогу, но не более того.

«Трамп показывает, что он еще чем-то руководит в США, но в действительности он ничем не поможет», — отметил американист.

Однако, по мнению Евстафьева, подобные решения не могут быть приняты без отмашки от руководства страны, будь то Трамп или вице-президент Майк Пенс.