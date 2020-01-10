Американист: Трамп не сторонник войны

По мнению американиста, президент США Дональд Трамп не является сторонником войны, он заложник ситуации.

«Он и войны не хочет, и надо отвечать за слова», — заметил Блохин.

Эксперт напомнил о недавнем признании Трампа, что потраченные на военное присутствие в ближневосточном регионе восемь триллионов долларов можно было потратить с умом.

По словам специалиста, в случае войны будет подорван имидж Вашингтона как поставщика безопасности. Что касается Тегерана, то он может очень больно ответить не только по Штатам, но и по их союзникам.