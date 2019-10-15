Американист: с помощью серьезных секторальных санкций США могут ослабить позиции РФ в Арктике

Сербские СМИ: США намерены лишить Россию Северного морского пути Подробнее

По мнению политолога, чтобы ослабить позиции России в Арктике, Штаты должны перейти к языку серьезных секторальных санкций, которые затронут определенную область экономики. Реализация этого сценария приведет к более высокой конфронтации между странами.

«Они, если будут накладываться (на существующие и анонсированные санкции –прим. ИА Ura.ru), то действительно приведут к огромным изменениям в мире», — заметил американист.

По данным информагентства, в свое время Джон Болтон, который занимал пост советника президента США по нацбезопасности, выступал с идей сдерживания России в Арктическом регионе. Специалисты выразили уверенность, что даже после увольнения Болтона Вашингтон не оставил эту инициативу.