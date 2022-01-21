Американист Рогулев прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве

Американист Юрий Рогулев прокомментировал переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые прошли в Женеве. Об этом сообщил RT.

«Конечно, мы видим, что активизировалась дипломатическая работа… Подождем, какой будет результат», — рассказал он.

Рогулев отметил, что на встрече обсуждались важные вопросы, которые раньше западные политики игнорировали. Также он добавил, что быстрого результата встречи не будет.