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    21 января 2022, 17:04

    Американист Рогулев прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве

    Дарья Морозова

    Американист Юрий Рогулев прокомментировал переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые прошли в Женеве. Об этом сообщил RT.

    «Конечно, мы видим, что активизировалась дипломатическая работа… Подождем, какой будет результат», — рассказал он.

    Рогулев отметил, что на встрече обсуждались важные вопросы, которые раньше западные политики игнорировали. Также он добавил, что быстрого результата встречи не будет.