Американист Рогулев прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве
Американист Юрий Рогулев прокомментировал переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые прошли в Женеве. Об этом сообщил RT.
«Конечно, мы видим, что активизировалась дипломатическая работа… Подождем, какой будет результат», — рассказал он.
Рогулев отметил, что на встрече обсуждались важные вопросы, которые раньше западные политики игнорировали. Также он добавил, что быстрого результата встречи не будет.