Американист предсказал решение сената США по импичменту Трампа

«Судя по тому, как развивалась ситуация, судя по непоколебимой позиции лидера большинства республиканцев Митча Макконнелла, который на все происки Нэнси Пелоси ответил отказом, и палата представителей вынуждена была все это «проглотить», никаких неожиданностей в сенате быть не должно. И я думаю, что они тянуть с этим не будут. В принципе, конституция расписывает действия палат: сенат должен выполнять функцию суда», — пояснил Рогулев.

По мнению эксперта, новые слушания, свидетели и расследования не должны возникнуть. Он уточнил, что сенат должен лишь «заслушать эти обвинения и проголосовать».

«Судя по настрою республиканцев и высокому уровню дисциплины, который обозначился, особых неприятностей для Трампа быть не должно», — подчеркнул Рогулев.

Ранее политолог из США рассказал «360», покинет ли Трамп должность президента страны.