Американист оценил шансы Трампа создать новую политическую партию
Политолог-американист Сергей Судаков допустил, что бывший президент США Дональд Трамп может задуматься о создании своего крыла или политического движения в рамках действующей Республиканской партии. Специалиста процитировала «Политика сегодня».
«Миллионы человек были бы готовы поддержать Трампа, но они не готовы идти в новую партию. Они готовы его поддержать в партии республиканцев», — отметил Судаков.
Кроме того, по словам политолога, играет роль фактор возраста. Трампу, у которого достаточно преклонный возраст, не хватит времени, чтобы развернуть свою партию и быть в дальнейшем ее полноценным лидером.
«А вот крыло возглавить и стать одним из лидеров — конечно, он сможет», — добавил собеседник издания.