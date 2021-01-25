Американист оценил шансы Трампа создать новую политическую партию

«Миллионы человек были бы готовы поддержать Трампа, но они не готовы идти в новую партию. Они готовы его поддержать в партии республиканцев», — отметил Судаков.

Кроме того, по словам политолога, играет роль фактор возраста. Трампу, у которого достаточно преклонный возраст, не хватит времени, чтобы развернуть свою партию и быть в дальнейшем ее полноценным лидером.

«А вот крыло возглавить и стать одним из лидеров — конечно, он сможет», — добавил собеседник издания.