Американист Рафаэль Ордуханян обсудил с «ПолитРоссией» отказ Соединенных Штатов вводить ограничения против газопровода «Северный поток — 2».

Специалист заметил, что многие обозреватели ошибаются, предполагая, что отказ от санкций является проявлением внешнеполитических факторов. Он обратил внимание на то, что республиканцы активно нападают на администрацию Джо Байдена за отмену ограничений по газопроводу.

«Это всего лишь розыгрыш внутриполитической повестки. Логика демократов такова: республиканцы — против „СП-2“, а мы — назло бабушке отморозим уши и будем „за“», — объяснил собеседник издания.