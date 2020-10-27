Американист обрисовал возможный сценарий в случае победы Байдена
Американист Малек Дудаков пришел к выводу, что в случае победы на президентских выборах в США Джозеф Байден лишь формально займет пост главы государства. Об этом сообщило ИА Nation News.
«На самом деле, все решения будет принимать вице-президент Камала Харрис, а он будет где-нибудь отдыхать на курортах Флориды и формально подписывать указы, которые ему будут присылать из Белого дома», — предположил Дудаков.
По его мнению, другой возможный вариант — на второй год президентства Байден уйдет в отставку и сделает действующим президентом Камалу Харрис. Американист усомнился в том, что Байден как-то сильно повлияет на идеологическую и политическую жизнь Демократической партии.
«Она будет двигаться куда-то влево, радикализироваться», — добавил собеседник информагентства.