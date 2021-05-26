Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин обсудил с Общественной службой новостей возможные последствия отказа Германии от строительства «Северного потока — 2».

По словам специалиста, строительство газопровода является для ФРГ вопросом политического выживания. Если его не будет, немецкая сторона окажется в экономических тисках американских партнеров.

«С одной стороны, она будет получать дорогостоящий, американский сжиженный газ, а другим источником получения углеводорода станет для нее Ближний Восток, который контролируется американскими союзниками», — пояснил Блохин.

Он напомнил, что стоимость «Северного потока — 2» составляет 40 миллиардов евро. По мнению американиста, отказ от завершения проекта нанесет Германии больший ущерб, нежели все рестрикции Штатов вместе взятые.