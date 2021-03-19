Американист назвал причину, по которой Байден избегает диалога с Путиным

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал причину, по которой президент Штатов Джозеф Байден избегает открытого диалога с лидером России Владимиром Путиным, написала «Общественная служба новостей».

Ранее Путин предложил Байдену провести онлайн-дискуссию. Такую инициативу он выдвинул после того, как глава США сделал безосновательные обвинения в адрес российского президента. Как считает политолог, в Белом доме придерживаются позиции против переговоров в режиме телемоста. Власти могут опасаться, что политик не готов к общению с президентом, имеющим за плечами большой опыт.

«Псаки уже заявила, что в пятницу Байден занят, он едет в Джорджию. В понедельник тоже занят. Под этим предлогом уже отклонили переговоры. Президенты, конечно, всегда заняты. Но речь-то идет о онлайн-переговорах. На них можно выкроить полчаса-час», — подчеркнул американист.

Он заметил, что Байдена оберегают не только от встреч с иностранными коллегами, но и от бесед с журналистами. Глава США не провел пока ни одной пресс-конференции.