26 апреля 2023, 15:54
Американист Можегов: шансы Трампа на победу в выборах снижаются из-за уголовного преследования
Очередные президентские выборы в США пройдут в 2024 году, шансы Дональда Трампа на победу снижаются после предъявления обвинений в уголовных преступлениях. Об этом сообщил историк-американист Владимир Можегов в беседе сPravda.Ru.
По словам эксперта, представители демократической партии США в преддверии выборов будут всеми способами пытаться выбить Дональда Трампа из колеи. Также ситуация осложняется уголовным преследованием.
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Можегов отметил, что альтернативой кандидатуры Трампа может стать губернатор Флориды Рон Десантис.
Дональд Трамп
Выборы президента США
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