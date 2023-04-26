Власть 26 апреля 2023, 15:54 Американист Можегов: шансы Трампа на победу в выборах снижаются из-за уголовного преследования

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Очередные президентские выборы в США пройдут в 2024 году, шансы Дональда Трампа на победу снижаются после предъявления обвинений в уголовных преступлениях. Об этом сообщил историк-американист Владимир Можегов в беседе сPravda.Ru.

По словам эксперта, представители демократической партии США в преддверии выборов будут всеми способами пытаться выбить Дональда Трампа из колеи. Также ситуация осложняется уголовным преследованием.

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Можегов отметил, что альтернативой кандидатуры Трампа может стать губернатор Флориды Рон Десантис.