Власть 15 августа 2023, 18:21 Американист Лозанский: Конституция США не позволит Байдену снять Трампа с президентской гонки

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Действующая Конституция США не позволит президенту Джо Байдену исключить Дональда Трампа из президентской гонки. Об этом сообщил президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, Байден использует департамент юстиции, чтобы не дать Трампу претендовать на пост президента США. При этом симпатия рядовых американцев к кандидатуре Трампа только растет, подчеркнул Лозанский.

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Отмечается, что ранее против бывшего президента возбудили четвертое уголовное дело.