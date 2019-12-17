Американист: Анкара продолжает торговаться с США

Эспер подчеркнул, что Турция суверенное государство и самостоятельно решает размещать или нет иностранные вооруженные силы на своей территории.

Международный комитет сената США на прошлой неделе одобрил законопроект, предполагающий введение антитурецких санкций за покупку российских систем С-400. Принятый законопроект рассмотрят в конгрессе, а после — отправят президенту Дональду Трампу, написало ИА НСН.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков, считает, что Эрдоган ведет двойную игру с НАТО и Россией. Он пытается усидеть на двух стульях, чтобы получить все необходимое, как от Москвы, так и от НАТО.

Авиабаза Инджирлик может принимать воздушные суда всех типов, в том числе, стратегические бомбардировщики. Численность личного состава ВВС США на базе, по разным оценкам, составляет от трех до пяти тысяч человек.