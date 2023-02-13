Власть 13 февраля 2023, 01:36 Америка сгубила свое многообразие в «плавильном котле» — Лавров Глава МИД Лавров противопоставил единство многообразия в России «плавильному котлу» США РИА «Новости»

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Россия гораздо больше по сравнению с США отличается культурным многообразием. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на сайте ведомства, это связано с тем, что наша страна сохраняла традиции многообразия, тогда как Америка «бросала всех в плавильный котел».

«У них даже есть выражение „плавильный котел“. Всех бросали в него. Оттуда все выходили, как им казалось, одинаковыми», — сказал Лавров о формировании США как страны иммигрантов.

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Он заявил, что сделать всех одинаковых не получилось, страна далеко не едина. Но такая концепция была.

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В России, по его словам, напротив, всегда поддерживалось культурное многообразие. Наша страна в любые времена сохраняла языки, традиции, религию присоединившихся народов.

Ранее Лавров заявил, что несмотря на антироссийскую тенденцию, стране удается укреплять отношения «с мировым большинством». Он уточнил, что речь идет о государствах Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, которые руководствуются «коренными национальными интересами».