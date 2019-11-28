Америка начнет давать НАТО меньше денег

По данным канала, США обеспечивали около 22% бюджета НАТО. Администрация Трампа планирует сократить это значение до 16%.

Сообщается, что деньги пойдут, в том числе, и на программы в Грузии и Украине. Другие страны-участницы Альянса заявили, что готовы покрыть финансовые лакуны, которые останутся после сокращения американского финансирования.

Так же официальный представитель НАТО заявил, что страны-участники Альянса разработали «новую формулу распределения расходов».

Предполагается, что после сокращения вклада США вложения Канады и европейских стран увеличатся. По словам собеседника CNN, соглашение было заключено на прошедшей неделе.