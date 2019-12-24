Америка хочет укрепить военный потенциал стран Балтии

Специалисты называют такое сотрудничество Штатов и Прибалтики «предотвращением российской агрессии». Они заявляют, что в балтийских странах обеспокоены возможностями вооружения РФ, а также гибридными угрозами. Тем не менее, многие политологи считают антироссийскую риторику лишь поводом для обеих сторон реализовать свои коммерческие интересы. США таким образом сбывают продукцию ВПК, а Прибалтика хочет заполучить дополнительное финансирование от Запада.

Исследовательская служба конгресса США дала характеристику отношениям с Литвой, Латвией и Эстонией. Специалисты предполагают, что прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

«Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил стран Балтии, в том числе за счет продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности», — заявили исследователи.

Аналитики отметили, что, по мнению Госдепа США, Литва, Латвия и Эстония — «надежные и ценные союзники, способствующие поддержанию безопасности и стабильности в Европе».

Аналитики отмечают, что для этих государств связи с Вашингтоном являются гарантом защиты от «российской угрозы и давления».

«Большинство политиков в странах Балтии склонны видеть в отношениях между их государствами и Соединенными Штатами главную гарантию защиты от давления или возможных угроз со стороны России», — сказали специалисты.

В докладе исследовательской службы конгресса приведены данные Госдепа об уже предоставленной балтийским республикам финансовой помощи. По этим данным, с 2014 года в рамках двух программ на покупку оборонительных средств было потрачено более $800 млн. Еще более $150 млн ушло на укрепление обороны против гибридных и электронных угроз, обеспечение безопасности границ, улучшение оповещения о воздушной и морской обстановке и повышение способности стран к взаимодействию с НАТО. Почти $300 млн Пентагон предоставил странам в рамках программы по обучению и оснащению.

Сами балтийские государства также выступают за расширение военного сотрудничества с США. Такое заявление сделал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в октябре. А министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подчеркнул, что его страна поддерживает долгосрочное присутствие американских вооруженных сил.

«Мы неуклонно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного присутствия США в Литве и во всем регионе… Присутствие американских военных сил является важнейшим фактором сдерживания и будет содействовать усилиям НАТО в Балтийском регионе», — заявил Кароблис.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что Прибалтика намеренно заигрывает с США, чтобы заполучить дополнительные деньги.

«После распада СССР эти три республики остались на периферии, и теперь их единственные экономические дивиденды — подачки от Запада за антироссийскую риторику. Прибалтика пытается сделать бизнес, заработать денег, а американцы их в этом деле поддерживают», — сказал эксперт.

Блохин считает, что военная помощь Запада является попыткой «сдерживания» России наряду с демонстративными учениями. Таким образом, Москву хотят втянуть в гонку вооружений. Однако о реальном военном конфликте между США, союзниками и РФ говорить не стоит.

Такой же точки зрения придерживается и профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев.

«Вся история с угрозой Прибалтике — миф, но еще большим мифом является то, что США смогут кого-то там защитить. Союзники по НАТО никогда не станут воевать с Россией и подвергаться ядерной атаке из-за этих государств», — заявил он.

Политолог указал и на коммерческие интересы Вашингтона, которые США преследуют, сотрудничая с балтийскими странами. Например, реализует свою военную продукцию.

Не смотря на это, исследовательская служба конгресса США продолжает говорить о необходимости предотвращения мифической «российской агрессии» и обеспечения «энергетической безопасности».

«Интерес конгресса к странам Балтии был сосредоточен в основном на оборонном сотрудничестве и оказании им помощи в сфере безопасности в целях предотвращения потенциальной российской агрессии и противодействия гибридным угрозам, таким как дезинформационные кампании и кибератаки. Другая приоритетная сфера интересов США и конгресса в Балтийском регионе — энергетическая безопасность», — говорится в документе, опубликованном исследовательской службой конгресса США.

Авторы заявили, что Вильнюс, Таллин и Рига обеспокоены растущим военным потенциалом России в регионе. Они опираются на мнение западных экспертов, которые считают, что РФ способна полностью закрыть доступ к Балтийскому морю и небу над ним, чтобы блокироват НАТО возможность переброски дополнительных сил в регион. Речь идет о боевых возможностях российских надводных кораблей, подводных лодок и зенитных ракетных комплексов С-400.

Все это происходит не смотря на то, что Москва уже не раз заявляла, что не угрожает ни Прибалтике, ни любым другим государствам.

«Российская угроза — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы — это абсолютно очевидно», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Боле того, в Москве объясняли, что именно из-за активизации сил НАТО возле границ России, пришлось принимать ответные меры и усиливать западный фланг.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что уже более 200 экипажей из 13 стран альянса получили навыки полетов над акваторией Балтийского моря и территориями прибалтийских стран.

«В такой обстановке мы вынуждены адекватно реагировать, совмещая мероприятия стратегического сдерживания с планами наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей», — добавил он.

Отдельное внимание аналитики конгресса обратили на тему гибридных угроз. Специалисты предполагают, что Москва может спровоцировать беспорядки среди жителей республик стран Балтии, используя большое количество этнических русских, проживающих на этих территориях.

«Сохраняется обеспокоенность по поводу возможных попыток со стороны России усилить напряженность или спровоцировать гражданские волнения в качестве предлога для интервенции или захвата территории с этническим русским населением», — говорится в докладе.

Западные эксперты заявили, что именно под таким предлогом Россия якобы вмешалась в дела Украины. Хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной конфликта на Украине.

«Давайте все-таки не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. Россия — страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт…», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отмечал, что «прямую ответственность за то, что этот кризис разразился, несут организаторы „майдана“, совершившие антиконституционный переворот».

«Этот переворот не был принят значительной частью населения Украины. И конфликт имеет исключительно внутриукраинские истоки, внутриукраинский ход и последующее внутриукраинское урегулирование», — заявлял Косачев.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил, что случаи нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике действительно фиксировались, и ответственность за них несут местные власти. Об этом ранее рассказал.

«Здесь вопиющие нарушения и международных правозащитных стандартов, и решений СБСЕ/ОБСЕ… Прежде всего это касается использования русского языка, русскоязычного образования, особенно в Латвии», — заметил он.

Лукашевич считает, что все идет к исключению хождения русского языка в республиках вместе с другими языками нацменьшинств.