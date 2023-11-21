Власть 21 ноября 2023, 12:28 Амана Тулеева похоронят на центральном кладбище Кемерова в сопровождении почетного караула Похороны Амана Тулеева пройдут на Центральном кладбище № 1 в Кемерове РИА «Новости»

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Бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева похоронят 22 ноября на Центральном кладбище № 1 в Кемерове. Гражданская панихида пройдет в Музыкальном театре имени Боброва. Распоряжение действующего главы Кемеровской области Сергея Цивилева опубликовали на сайте правительства.

Для организации и проведения похорон в Кемерове создали специальную комиссию. Церемонию прощания проведут в Музыкальном театре имени Боброва 22 ноября с 10:30 до 12:30.

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Похороны пройдут в тот же день на кемеровском Центральном кладбище № 1 с соблюдением почестей, в том числе в сопровождении почетного караула, с использованием госсимволики, возложением цветов, гирлянд и венков. Гроб доставят на лафете.

Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он возглавлял Кемеровскую область около 20 лет, с 1997 по 2018 год. После отставки политику присвоили титул народного губернатора, он стал ректором в Кузбасского регионального института развития профессионального образования.