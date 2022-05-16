Вице-мэр Ефимов: еще трем производителям из Москвы нашли альтернативных поставщиков

Еще трем производителям из Москвы за прошлую неделю удалось найти новых партнеров. В этом им помог сервис подбора альтернативных поставщиков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в середине марта 2022 года в столице ввели новую антикризисную меру. Потребность в альтернативах поставок оборудования, комплектующих и материалов возникла из-за разрыва логистических цепочек между московскими и зарубежными производителям.

«Всего на данный момент за консультацией в сервис подбора альтернативных поставщиков обратились свыше 130 московских компаний. Более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать новыми поставщиками для промышленных предприятий столицы. Среди московских компаний, нашедших новых партнеров, — пищевое предприятие, производители упаковочных машин и стройматериалов. Для них специалисты сервиса подобрали производителей сырья и комплектующих», — подчеркнул вице-мэр.

Благодаря сервису производитель фанеры M-Wood вышел на отечественных поставщиков пневмоцилиндров и комплектующих для станков по лущению шпона. Оказалось, что подходящее оборудование есть у предприятия «Пневмопривод».

«Еще один успешный кейс работы сервиса подбора альтернативных поставщиков связан с запросом производителя упаковочного оборудования „Бестром“. Компания обратилась с просьбой подобрать отечественное производство, выпускающее комплектующие для промышленного оборудования, а именно моторов-редукторов и предохранителей. Поставщика нашли среди столичных предприятий — продукция компании „Приводная техника“ соответствует техническим требованиям заявителя и может быть доставлена получателю в кратчайшие сроки благодаря тому, что производство расположено в Москве», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Предприятие «Приводная техника» работает в ОЭЗ «Технополис „Москва“» с 2013 года. Оно разрабатывает и выпускает электроприводы для станкостроения и нефтепереработки, нефтехимии и ВПК.

Продукция отечественных предприятий, заметил главный конструктор «Бестром» Константин Колышкин, зарубежным производителям ни в чем не уступает. Сейчас предприятие старается максимально переориентироваться на российское оборудование и комплектующие.

«Только это дает уверенность в завтрашнем дне и гарантии бесперебойной отгрузки», — пояснил Колышкин.

Специалисты сервиса подобрали альтернативных поставщиков и для столичного производителя мясной продукции. Их нашли в Казахстане и Китае. А столичный производитель конвейеров «Траяна» благодаря действующей мере вышел на отечественного производителя пятиосевого координатного станка.

Заявку для подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов московские компании могут оставить, позвонив на горячую линию по поддержке промышленности.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».