Алиханов заявил, что будет переизбираться на пост губернатора Калининградской области второй раз

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о своем желании переизбираться на должность губернатора второй раз. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Мой главный принцип, что нужно очень хорошо делать свою работу. Мое желание — остаться в регионе и быть избранным на второй срок. Но это будут решать жители региона на выборах», — рассказал он.

Также Алиханов рассказал, что самостоятельно ведет свои соцсети. Он считает, что пишет немного и не всегда успевает отвечать комментаторам. Губернатор назвал соцсети очень полезным инструментом в его работе.

«Когда ко мне приходят какие-то аналитики, чтобы рассказать мне про проблемы региона, я слушаю и умиляюсь. Тот срез, который дает мне мой Instagram, обычно попадает на 100% во все проблемы», — рассказал он.