Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна

Блокады Калининградской области не будет. Ведь самолеты проводят полеты по нейтральным маршрутам, водный транспорт дает возможность связать регион с остальной частью Российской Федерации. Такое заявление сделал губернатор Антон Алиханов.

«Блокада невозможна», — сказал Алиханов РИА «Новости".

По его словам, европейским странам не выгодно закрывать железнодорожный транзит через Калининград. Губернатор пояснил, что Европа от этого только выигрывает. Ведь таким образом она экономит много времени и денег при перевозке.

«Ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в 3-4 раза», — отметил он.

Алиханов подчеркнул, что закрытие железнодорожного транспорта полностью лишит возможности транзита грузов в Европу из Китая и Юго-Восточной Азии.

Нужно лишь посмотреть на карту и понять, что данный «шелковый путь», который в числе прочего идет и через Калининград, в противном случае становится невозможным для Европы, заключил глава региона.

Ранее Алиханов заявил, что активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области в последнее время упала.