Алиханов рассказал о ситуации с транзитом через Литву

Контроль транзита, усиленный Литвой с начала спецоперации России на Украине, вернулся к обычному режиму. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас все вернулось, можно сказать, к обычному режиму», — сказал Алиханов.

Он рассказал, что был момент, когда латвийские пограничники досматривали практически каждую машину, прогоняя ее через всю специальную технику. В дальнейшем ситуация нормализовалась. Алиханов подчеркнул, что Литве, по его мнению, «есть, на что потратить ресурсы», помимо сопровождения российских транзитных поездов.

«Несколько сотен автомобилей ежедневно пересекает границу, следить за ними всеми очень странно, на мой взгляд», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Литва намеревалась усилить контроль над поездами, следующими транзитом через территорию России из Калининградской области. В настоящее время на них устанавливают специальные отслеживающие устройства, позволяющие вести удаленное наблюдение. На транзитном маршруте установлены 150 камер слежения. Литва намеревалась увеличить их количество.

Также транзитные поезда могут выборочно сопровождать вертолеты.

Также Алиханов сообщил, что в настоящее время активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области, возросшая в начале спецоперации на Украине, снизилась.