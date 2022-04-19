Алиханов оценил активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининграда

В настоящее время активность самолетов-разведчиков НАТО у границ Калининградской области, возросшая в начале спецоперации на Украине, снизилась. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного», — сказал он.

Что касается вопроса о росте активности самолетов Балтийского флота, на него Алиханов отвечать отказался.

Ранее Антон Алиханов предположил, что страны НАТО не станут размещать свои войска у Калининградской области, так как это приведет к ассиметричному ответу со стороны России. Он подчеркнул, что у европейцев должно хватить ума, чтобы не совершать самоубийственных действий и не нападать на российскую территорию.

Также сообщалось, что в Балтийское море вошли корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса. Они планируют провести военные учения со своими союзниками. Речь идет об отработке маневров с эстонским военно-морским флотом. Учения должны начаться в течение недели.