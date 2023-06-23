Власть 23 июня 2023, 23:13 Алгоритмы рекомендаций в интернете предложили взять под контроль Депутат Горелкин внес законопроект о раскрытии алгоритмов рекомендаций в интернете РИА «Новости»

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Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин представил на рассмотрение законопроект об обязательном раскрытии алгоритмов рекомендаций в интернете. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект предполагает обязательное информирование пользователей о применении рекомендательных алгоритмов.

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По мнению автора, закон защитит пользователей от злоупотреблений и манипулирования со стороны площадок. Главная цель — сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях. Депутат посчитал, что неконтролируемое применение рекомендательных технологий приводит к «нервным расстройствам» пользователей.

Изначально под контроль должны были попасть зарубежные площадки, не подчиняющиеся российскому законодательству. Но с их уходом под регулирование попали российские площадки.

Другими словами, речь идет о ресурсах, которые при помощи рекомендаций «вводят в заблуждение, распространяют фейки» или другими способами нарушают законодательство, отметил депутат.

Предполагается, что поправки будут внесены в закон об информации, информационных технологиях и защите информации.

Ранее депутат Антон Горедкин предложил признать незаконным использование даркнета в России. По словам Горелкина, даркнет собирает анонимных негодяев, где нечего делать законопослушному гражданину.