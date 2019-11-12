Алексею Вересову предъявлено обвинение. Он признал свою вину

Следственный комитет РФ сообщил, что ранее судимому Алексею Вересову были предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета, а также в угрозах убийством и причинении вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.

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Ведомство сообщило, что доставленный из Удмуртии фигурант дела признал свою вину. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Уголовные дела по статьям о призывах к экстремизму и угрозах жизни и здоровью судье были заведены 11 ноября в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца.

Вересов в сентябре на своей странице разместил информацию о деятельности судьи Алексея Криворучко и подписал фотографию: «Запомните эту мразь».

«Давление на судей непозволительно, и тем более недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия. Поэтому в ходе расследования всем обстоятельствам и действиям фигурантов будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства», — заявила пресс-служба СК РФ.