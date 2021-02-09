Алексея Орлова избрали новым мэром Екатеринбурга

Алексея Орлова избрали на должность мэра Екатеринбурга. Решение было принято депутатами городской думы в ходе заседания во вторник.

За избрание Орлова новым главой города проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Среди своих основных задач на посту мэра Орлова назвал реконструкцию железнодорожного вокзала, обновление парка общественного транспорта, запуск трамвайной линии в Верхнюю Пышму и формирование нового архитектурного пространства.

Глава конкурсной комиссии Виктор Тестов в своем обращении к депутатам заявил, что Орлов презентовал самую убедительную программу. Тестов рекомендовал его к избранию как человека, который максимально готов к управлению городским хозяйством, сообщило РИА «Новости».

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в декабре подал в отставку по собственному желанию и по предложению главы Свердловской области Евгения Куйвашева занял должность его первого заместителя. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Орлов. В январе начался прием заявок от кандидатов, в конкурсе приняли участие 43 человека.