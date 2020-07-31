Алексей Пушков оценил вероятность переноса выборов президента США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил вероятность переноса даты выборов главы США.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил перенести назначенные на начало ноября нынешнего года выборы по причине угрозы пандемии коронавируса. Спустя время лидер США заявил, что не хочет «ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат».

Пушков отметил, что у Трампа не очень большие шансы на перенос этого мероприятия, информирует сайт «Свободная пресса».

«Было ясно, что идея Трампа с переносом выборов будет с негодованием отброшена демократами», — подчеркнул он.

По словам сенатора, эту инициативу отвергли и сенаторы-республиканцы. Пушков считает, что это создает плохие перспективы для идеи Трампа.