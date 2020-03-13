Алексей Пушков: необходимо провести саммит «ядерной пятерки»

Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.

«Как и следовало ожидать, после Трампа идею Путина о проведении саммита „ядерной пятерки“ поддержал и Джонсон. Макрон давно дал согласие. Теперь препятствий нет. В условиях острокризисного развития мира такой саммит имел бы исключительное значение», — отметил член Совета Федерации.

Он порекомендовал государствам «выходить из окопов».

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу своего российского коллеги. Владимир Путин предложил собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН.