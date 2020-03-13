Алексей Пушков: необходимо провести саммит «ядерной пятерки»
Член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что необходимо организовать встречу стран «ядерной пятерки». Он убежден, что в существующих обстоятельствах саммит получит исключительное значение. Об этом сообщило ИА RNS.
Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.
«Как и следовало ожидать, после Трампа идею Путина о проведении саммита „ядерной пятерки“ поддержал и Джонсон. Макрон давно дал согласие. Теперь препятствий нет. В условиях острокризисного развития мира такой саммит имел бы исключительное значение», — отметил член Совета Федерации.
Он порекомендовал государствам «выходить из окопов».
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу своего российского коллеги. Владимир Путин предложил собрать саммит постоянных членов Совета безопасности ООН.