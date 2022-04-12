Алексей Никоноров стал главой Приморского района Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Алексея Никонорова главой администрации Приморского района города. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на сайт правительства региона.

«Ранее он временно исполнял обязанности главы администрации Приморского района», — говорится в сообщении.

До этого Никоноров был первым заместителем главы Приморского района. Его предшественник Николай Цед стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года.