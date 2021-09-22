Алексей Дюмин вступил в должность губернатора Тульской области. На прошедших выборах он получил поддержку 83,58% избирателей — 506 816 голосов.

«Я, Дюмин Алексей Геннадьевич, вступая в должность губернатора Тульской области, торжественно клянусь соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, устав и законы Тульской области. Уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу», — сказал он во время присяги.

Дюмин также поблагодарил всех, кто поддержал его. Он отметил, что пять лет назад, когда впервые вступал в должность, думал в первую очередь о том, какое колоссальное доверие ему оказано.

«Оправдать его и сохранить для меня было делом чести. Сегодня я хочу сказать всем вам огромное спасибо за поддержку, за понимание, за участие и ответственность, готовность вместе действовать на благо Тульской области и всей России», — подчеркнул он.

Дюмин отметил, что эти пять лет были непростыми для страны и региона, но очень важными. Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться за это время, продолжали развивать медицину и образование, строить новые школы, детсады, спорткомплексы и медучреждения, а также другие социальные объекты.

«Благоустраивали подъезды, дворы, улицы. Открывали новые общественные пространства. Создавали новый образ Тулы и Тульской области на общероссийском и даже международном уровнях. Боролись с коронавирусом, спасали жизни, помогали друг другу. И по-другому не может быть», — отметил он.

Губернатор Тульской области добавил, что за это время все многому научились и стали сильнее. И сейчас уверенно смотрят вперед.

«Мы многого добились. Время наращивать успехи. Именно этого ждут наши жители, именно этого ждет президент России. Необходимо обеспечить людям должный уровень социального обслуживания, медицинской помощи на самом высоком уровне. Улучшения должны коснуться всех сфер нашей жизни», — заключил он.