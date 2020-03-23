Александра Жарова освободили от должности главы Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности Александра Жарова — он был руководителем Роскомнадзора. Отмечается, что такое решение глава кабинета министров принял по просьбе самого Жарова.

Распоряжение опубликовали на сайте правительства России.

Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе Постановление правительства РФ.

По информации источников «Ведомостей», 24 марта Жаров займет новую должность. По их сведениям он станет гендиректором «Газпром-медиа».

Руководить Роскомнадзора Жаров стал в 2012 году. Они выступал инициатором блокировок известных российских ресурсов — RuTracker и Telegram. Кроме того, он добился подписания меморандума о борьбе с пиратским контентом — в нем приняли участие крупнейшие медиахолдинги и интернет-компании. Благодаря этому, ссылки на пиратские сайты можно удалять из поисковиков в досудебном порядке.