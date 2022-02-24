Александр Кнышов занял пост министра финансов Краснодарского края
Александр Кнышов стал новым министром финансов Краснодарского края. Его назначили указом главы Кубани Вениамина Кондратьева. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
«Ранее Александр Кнышов занимал должность заместителя руководителя ведомства», — рассказали в ведомстве.
Сейчас политик будет «временно исполняющийм обязанности». Сергей Максименко, который ранее занимал этот пост, уволился по собственному желанию.