Власть 11 декабря 2023, 15:53 «Александр III» и «Красноярск» скоро заступят на вахту — Путин Путин: «Александр III» и «Красноярск» будут нести вахту на Тихоокеанском флоте

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Корабли-ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» в скором времени начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемония подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах.

«Подводные ракетоносцы „Император Александр III“ и „Красноярск“ начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», — сказал глава государства.

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Он добавил, что работу по повышению военно-морской мощи России продолжат. На завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», строят еще пять подводных лодок класса «Ясень-М».

Две атомные подводные лодки — стратегическую «Александр III» и многоцелевую «Красноярск» — построила компания в Санкт-Петербурге «Севмаш». Корабли официально примут в боевой состав ВМФ.

Число носителей высокоточного оружия в составе Военно-морского флота России до конца года превысит 40. Стадию испытаний уже проходит фрегат «Адмирал Головко», его вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон».