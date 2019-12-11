Альберто Фернандес официально стал президентом Аргентины

Торжественное событие состоялось в здании Конгресса в присутствии депутатов и сенаторов. Новый глава государства получил президентский жезл и ленту из рук своего предшественника Маурисио Макри.

После этого новый аргентинский лидер вместе с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер отправился в президентский дворец. Там он принятия присягу у членов своего правительства. Среди иностранных делегатов на инаугурацию от России прибыл глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, написал сайт газеты «Аргументы и факты».

Выборы президента в Аргентине состоялись в конце октября. Фернандес набрал 47,8% избирателей, его оппонент — 40,69%.