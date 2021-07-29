Активность Североатлантического альянса около российских границ обязывает власти РФ предпринимать меры по обеспечению безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начавшиеся в Грузии учения Agile Spirit 2021.

«Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — сказал он, Его процитировал ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, такая ситуация делает необходимым защищать безопасность России. Песков напомнил, что об этом не раз говорил российский лидер Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и другие представители страны.

В учениях Agile Spirit 2021 («Проворный дух — 2021»), которые начались 26 июля, участвуют 12 стран — членов НАТО, а Грузия, Украина и Азербайджан. В них принимают участие 2500 военных. По данным телеканала «Рустави-2», более 1,5 тысячи из них — грузинские военнослужащие, 700 — американские.