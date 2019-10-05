Активисты провели в Орехово-Зуеве рейд по продаже алкоголя ночью

В результате рейда, проведенного группой активистов проекта «Народный контроль», выяснилось, что в десяти торговых точках из-под прилавка торговали спиртными напитками.

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Об этом «360» сообщил руководитель проекта Шерзод Атаев. По его словам, в магазинах, торговавших ночью алкоголем, составлены административные протоколы и выписаны крупные штрафы. В ближайшие дни около этих точек появятся пикет с требованием лишить коммерсантов лицензий на торговлю спиртным.

Шерзод Атаев уточнил, что многие нарушители оборудуют свой магазин под кафе, чтобы под видом заведения общепита торговать алкоголем. Однако на деле они продают спиртное на вынос.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с такими заведениями всегда шумно, случаются драки, что мешает жителям близлежащих домов. Они жалуются на потасовки, но заведения закрывают всего на несколько часов.

Атаев напомнил, что в Госдуму РФ внесена законодательная инициатива, которая призвана устранить пробелы в действующем законе, жестко регламентировать работу подобных магазинов-кафе.